Зеленський про відставку Богдана: «Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче»

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана. Про це пише УП.

У готелі Rixos у Трускавці журналісти поставили Зеленському питання, чи вважає він за потрібне після інциденту з заявою про звільнення насправді звільнити Богдана з посади. На закид журналістів, що протягом доби суспільство було дезінфомоване щодо відставки глави ОП, і це був «крок до підриву довіри медіа», президент емоційно сказав: «Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити».

На зауваження, що довго з боку Офісу президента не було ані підтвердження, ані спростування інформації про заяву Богдана про відставку Зеленський сказав: «Спростування чого? Він же написав заяву, це ж правда. Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче…»

На цих словах його перебив Богдан, і Зеленський відійшов.

Як повідомляв Львівський портал, 1 серпня з’явилася інформація, що керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням. Згодом Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Львівщині. Він вже відвідав нараду з питань розвитку медичного туризму у Трускавці та провів зустріч з майбутніми нардепами від партії «Слуга народу».

Фото: сайт президента