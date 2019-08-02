Зеленський прокоментував звільнення Богдана

Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента Андрія Богдана. Про це йдеться на сайті президента, передає Львівський портал.

«Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави уточнив, що наразі він не підписував заяву на звільнення Андрія Богдана.

Також Володимир Зеленський зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Як повідомляв Львівський портал, учора ввечері, 1 серпня, з’явилася інформація, що керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням.