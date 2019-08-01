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Голова Офісу президента Богдан написав заяву про відставку?

Андрій Котенський

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Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням.

 

Про це повідомило джерело видання «Інтерфакс-Україна», а «theБабель» опублікував фото заяви з дивним формулюванням прошу звільнити «за власним бажанням з моменту бажання».

Журналісти НВ зв’язалися з Богданом, однак він відмовився коментувати.

Як повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела, американська сторона відмовлялася погоджувати зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Богдан очолює Офіс президента. Це могло стати однією з причин можливого звільнення Богдана, пише видання.

Як відомо, у США триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

Нагадаємо, Андрій Богдан, який був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, очолив Адміністрацію президента 21 травня. Глава АП має зв’язок з офшорною компанією, причетною до афери на 200 млн грн — Bihus.info

Авторка закону про люстрацію вважає, що призначення Богдана главою АП є порушенням закону.

У Мін’юсті також переконані, що Богдан підпадає під люстрацію і не може очолювати АП.

27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.

Громадське

Фото: Главком

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