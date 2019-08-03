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Через приїзд Зеленського у Трускавці посилили заходи безпеки

Вероніка Рой

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У готелі Rixos у Трускавці, де у суботу чекають на президента Володимира Зеленського, посилені заходи безпеки. Про це повідомляє Українська правда.

 

У готелі встановлені рамки, працівники УДО навіть просять майбутніх депутатів від «Слуги народу» роззутися.

 

Крім того, вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів у центрі Трускавця.

Нагадаємо, у Трускавці для близько 250 новообраних депутатів партії «Слуга народу» тижневий освітній експрес-курс. За сім днів навчання у Трускавці новоспечені нардепи повинні подужати основи публічної політики, макроекономіки, бюджетної політики, секторів економіки та законодавчої політики. Проїзд в Трускавець, номери в готелі, навчання і гала-вечір для майбутніх депутатів за попередніми підрахунками може коштувати не менше 8,5 млн грн.

Фото: Євген Руденко

Відео: Українська правда

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