Завтра на Львівщину приїде Володимир Зеленський

У суботу, 3 серпня, на Львівщині приїде президент України Володимира Зеленського. Він прибуде у Трускавець, де завершують навчання новообрані народні депутати від партії «Слуга народу». Про це пише Zaxid.net з посиланням на власні джерела.

Попередньо відомо, що Зеленський перебуватиме у Трускавці до неділі, 4 серпня. Увечері в неділю запланований великий фуршет у 5-зірковому комплексі «Ріксос-Прикарпаття» для усіх учасників навчання з нагоди закінчення їх тижневого вишколу.

У Львівській ОДА не підтвердили, але й не спростували інформацію про завтрашній візит президента на Львівщину.

«Всі події, які плануються на Львівщині, будуть розміщені в рубриці «Анонси» на офіційному сайті ЛОДА», – повідомила прессекретарка голови ЛОДА Ольга Мельник.

Нагадаємо, у Трускавці для близько 250 новообраних депутатів партії «Слуга народу» тижневий освітній експрес-курс. За сім днів навчання у Трускавці новоспечені нардепи повинні подужати основи публічної політики, макроекономіки, бюджетної політики, секторів економіки та законодавчої політики. Проїзд в Трускавець, номери в готелі, навчання і гала-вечір для майбутніх депутатів за попередніми підрахунками може коштувати не менше 8,5 млн грн.