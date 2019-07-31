Юні каменярі з Німеччини та України відшліфовуватимуть свої навички у Львові

У Львові розпочався міжкультурний діалоговий проєкт для учнів та студентів з Німеччини та України у сфері каменярства, в рамках завдань міста з муніципального розвитку та відновлення старої частини Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Запровадив проєкт Фонд Ебергарда Шьока. Цього року у ньому беруть участь 12 українських учнів та студентів та 6 німецьких учнів-каменярів.

Міжкультурний діалоговий проєкт для німецьких та українських учнів і студентів у сфері каменярства відбувається у Львові щорічно з 2013 року.

«У центрі уваги семінару перебуває не тільки передача теоретичних базових знань, а також і практична реалізація. Тому мета семінару – зберегти початковий характер вигляду міста Львова чи відновити його. А для цього необхідно вивчити правильні з історичної точки зору технології обробки поверхонь та знову їх застосувати», – зазначив дипломований скульптор та реставратор кам’яних пам’яток, фахівець у сфері реставрації історичних будівель у м. Львові Дірк Брюґґеманн-Булгаков.

Протягом семінару відбуватиметься реставрація постаментів на сходах та виготовлення та встановлення (укладання) накривних елементів комплексу сходів на площі Князя Ярослава Осьмомисла біля Церкви Марії Сніжної.

«Проєкт наш «Муніципальний розвиток та відновлення історичної частини міста Львова», який був у рамках співпраці з GIZ вже закінчився, але цей проєкт мав наслідки, і в рамках цього у Німеччині дуже багато було сказано про Львів, його архітектурні принади, і про його проблеми, на жаль, які в нас є, особливо щодо збереження каменю, кам’яної різьби, якої у нас в місті є дуже багато. І так як в Німеччині готують таких спеціалістів ремісників по реставрації каменю, у нас, на жаль, ще тільки починається популяризація цієї галузі, то фонд вирішив допомогти Львову в тому і співфінансувати такий проєкт, де можуть працювати спільно українські та німецькі студенти. Це щорічний проєкт, і кожного року 6 студентів з Німеччини і студенти з коледжу ім. Івана Труша і Львівської політехніки, роблять для Львова дуже добру справу.

Додам, ми коштом міського бюджету минулого року ремонтували і реставрували сходи, які ведуть до церкви Марії Сніжної. Там було зроблено багато робіт по укріпленню сходів, по реставрації огорожі. Однак ми дуже делікатно підійшли до кам’яних стовпців, які є в цій огорожі, знаючи, що це можуть зробити у рамках цього проекту фахівці.

До слова, кожного року для цього проєкту ми обираємо інший об’єкт, вимога, яка є від фонду, оскільки це студенти і у межах безпеки вони не можуть працювати на висоті. Тому такий проєкт має мати якийсь портал або сходи, щоб не було високо, відтак ми працювали на площі Ринок, на вулиці Руській. І наші студенти особливо задоволені, бо це є можливість контакту, це можливість перейняти досвід», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Фото: ЛМР