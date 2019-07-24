Львів’ян кличуть на «Похорон рибок»

Сьогодні, 24 липня, о 18:30 у Львові на вул. В.Великого, 26а відбудеться акція проти руйнування мозаїки на фасаді магазину «Океан». Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу, передає Львівський портал.

«Акцією хочемо підняти питання свавілля забудовників та бездіяльності посадовців міста. Не знаємо, який об’єкт наступний – тому львів’яни повинні захищати своє місто», – зазначають організатори.

До слова, магазин «Океан» відкрили у 1982 році. Фасадна мозаїка риб була спроєктована архітекторами Ярославом Мастилом та Василем Каменьщиком.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові знищили мозаїку легендарного «Океану», яку забудовник обіцяв зберегти. Згодом забудовник пообіцяв що мозаїку магазину «Океан» буде відновлено.

Пізніше 19 липня, на позаплановому засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було скасовано містобудівні для ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп», яка знищила мозаїку легендарного магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26А.