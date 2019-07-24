ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть на «Похорон рибок»

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 24 липня, о 18:30 у Львові на вул. В.Великого, 26а відбудеться акція проти руйнування мозаїки на фасаді магазину «Океан». Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу, передає Львівський портал.

 

«Акцією хочемо підняти питання свавілля забудовників та бездіяльності посадовців міста. Не знаємо, який об’єкт наступний – тому львів’яни повинні захищати своє місто», – зазначають організатори.

До слова, магазин «Океан» відкрили у 1982 році. Фасадна мозаїка риб була спроєктована архітекторами Ярославом Мастилом та Василем Каменьщиком.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові знищили мозаїку легендарного «Океану», яку забудовник обіцяв зберегти. Згодом забудовник пообіцяв що мозаїку магазину «Океан» буде відновлено.

Пізніше 19 липня, на позаплановому засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було скасовано містобудівні для ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп», яка знищила мозаїку легендарного магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26А.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...