Запекла боротьба між п’ятьма кандидатами на окрузі 126. Лідирує комбат Гергерт

ЦВК оприлюднила перші дані про результати голосування на 126 округу, що Львівщині. Згідно оприлюднених 4.56% протоколів, де голосували Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, лідирує комбат-доброволець від «Свободи» Андрій Гергерт, а найближчий переслідувач – чинний нардеп Андрій Кіт.

За попередніми даними Гергерта підтримало 19.30% виборців. Його найближчий переслідувач Андрій Кіт наразі має 16.95% виборців. У спину лідерам дихає відразу три кандидати – Володимир Наконечний (Слуга Народу), колишній нардеп Олег Канівець та самовисуванець Євгеній Гірник.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у 118 окрузі Богдан Дубневич програє кандидатці від «Голосу».

Активістка Піпа лідирує на 115 окрузі.

Дубневич молодший лідирує на 120 окрузі.

Досьє на Андрій Гергерта та його опонентів читайте тут: кандидати округу №126