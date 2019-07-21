Дубневич молодший лідирує на 120 окрузі

ЦВК оприлюднила перші дані про результати голосування на Львівщині. Згідно оприлюднених відомостей про підрахунок голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №120, де голосували жителі Городоцького, Мостиського, а також частина Самбірського районів, лідирує чинний нардеп Ярослав Дубневич.

Наразі опрацьовано 1,64% протоколів, згідно з результатами яких самовисуванець Ярослав Дубневич впевнено лідирує на своєму окрузі і набирає 53.43% голосів виборців.

Найближчий переслідувач – Володимир Гірняк, у якого наразі близько 20% виборців.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у 118 окрузі Богдан Дубневич програє кандидатці від «Голосу».

Досьє на Ярослава Дубневича та його опонентів читайте тут: округ №120