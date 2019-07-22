Активістка Піпа лідирує на 115 окрузі

ЦВК оприлюднила перші дані про результати голосування на 115 округу, що Львівщині. Згідно оприлюднених 4.25% протоколів, де голосували Сихівський і частина Личаківського районів Львова, лідирує активістка Наталія Піпа, висунута партією Святослава Вакарчука «Голос».

За попередніми даними Наталію Піпу підтримало 29.88% виборців. Її найближчий переслідувач колишній «Свободівець» Юрій Михальчишин.

Чинний нардеп Михайло Хміль не набирає навіть 3% голосів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у 118 окрузі Богдан Дубневич програє кандидатці від «Голосу».

Дубневич молодший лідирує на 120 окрузі.

Досьє на Наталію Піпу та її опонентів читайте тут: кандидати округу №115