Активістка Піпа лідирує на 115 окрузі

ЦВК оприлюднила перші дані про результати голосування на 115 округу, що Львівщині. Згідно оприлюднених 4.25% протоколів, де голосували Сихівський і частина Личаківського районів Львова, лідирує активістка Наталія Піпа, висунута партією Святослава Вакарчука «Голос».
За попередніми даними Наталію Піпу підтримало 29.88% виборців. Її найближчий переслідувач колишній «Свободівець» Юрій Михальчишин.
Чинний нардеп Михайло Хміль не набирає навіть 3% голосів.
Раніше Львівський портал повідомляв, що у 118 окрузі Богдан Дубневич програє кандидатці від «Голосу».
Дубневич молодший лідирує на 120 окрузі.
Досьє на Наталію Піпу та її опонентів читайте тут: кандидати округу №115
Андрій Котенський