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Округ №126: нардеп Кіт випереджає комбата Гергерта

Наталя Дуляба

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Центральна виборча комісія опрацювала вже 55,25% протоколів у виборчому окрузі №126, який включає Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони області. Якщо раніше тут лідирував комбат-доброволець від «Свободи» Андрій Гергерт, то тепер перше місце у виборчій гонці посів чинний нардеп Андрій Кіт. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

 

Так, наразі самовисуванець Андрій Кіт набрав 24,59% голосів, таким чином його підтримали майже 9 тисяч мешканців Львівщини. Натомість Андрій Гергерт опустився на друге місце і здобув 18,48%, тобто за нього проголосували більше 6 тисяч людей.

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Зазначимо, що раніше Гергерт випереджав Кота, набравши майже на 3% голосів більше. Загалом від 126 округу у Верховну Раду хотіли потрапити 13 людей. Деталі про кожного з кандидатів можна дізнатися тут.

Щодо партій, то мешканці Львівщини на цих парламентських виборах найактивніше голосують за «Голос», «Слугу народу» та «Європейську солідарність».

Натомість вже відомі результати голосувань на закордонних дільницях. Українці, які живуть за межами держави, обрали «Європейську солідарність». Слідом із незначним відривом йде «Слуга народу».

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