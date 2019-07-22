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Нардеп Богдан Дубневич утримує лідерство на 118 окрузі

Андрій Котенський

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Чинний депутат України Богдан Дубневич впевнено лідирує у виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського адміністративних районів Львова, а також Пустомитівський район Львівської області. Такі дані 71,26% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За самовисуванця Богдана Дубневича проголосували 35,83% виборців, тоді як за його найближчу конкурентку від партії «Голос» Галину Васильченко – 28,70% голосів. Хоча до цього соціологічна агенція «Фама» пророкувала впевнену перемогу кандидатці Васильченко.

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Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав, який теж є нардепом і зараз знову лідирує на виборчому окрузі №120, – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

 

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Рух «Чесно» назвав Богдана Дубневича кнопкодавом, також він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.

Богдан Дубневич народився і живе у селі Зубра Пустомитівського району, що межує зі Львовом. Там нардеп разом із молодшим братом збудували собі цілий маєток біля паркової зони.

Як відомо, у виборчих списках 118 округу було 11 кандидатів-мажоритарників. Більше деталей – за посиланням.

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