ОСТАННІ НОВИНИ

Округ №124. Шанси стати нардепом зберігають шість кандидатів

Андрій Котенський

|

На сайті ЦВК оприлюднено перші дані про результати голосування на 124 округу, де голосували Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області.

 

Згідно оприлюднених 15,48% протоколів, лідирує «свободівка» і директорка школи Оксана Береза.

Слідом за нею ціла група переслідувачів: Самовисуванець Касян Сергій Васильович (14,32%), представниця «Батьківщини» Мороз Юлія (14,09 %), міністр екології Семерак Остап (11,86%), чинний нардеп Мусій Олег (11,53%) та представник «Слуги народу» Камельчук Юрій (11,11%).

За депутатське крісло тут борються 17 людей: Більше про всіх кандидатів – за посиланням.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...