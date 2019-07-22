Округ №124. Шанси стати нардепом зберігають шість кандидатів

На сайті ЦВК оприлюднено перші дані про результати голосування на 124 округу, де голосували Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області.

Згідно оприлюднених 15,48% протоколів, лідирує «свободівка» і директорка школи Оксана Береза.

Слідом за нею ціла група переслідувачів: Самовисуванець Касян Сергій Васильович (14,32%), представниця «Батьківщини» Мороз Юлія (14,09 %), міністр екології Семерак Остап (11,86%), чинний нардеп Мусій Олег (11,53%) та представник «Слуги народу» Камельчук Юрій (11,11%).

За депутатське крісло тут борються 17 людей: Більше про всіх кандидатів – за посиланням.