120 округ: молодший Дубневич із великим розривом обганяє Гірняка

Центральна виборча комісія опрацювала вже 70,37% протоколів у виборчому окрузі №120, до якого входить Городоцький, Мостиський, а також частина Самбірського районів області. Тут боротьба йде між чинним нардепом Ярославом Дубневичем та заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк. Втім молодший Дубневич вже набрав удвічі більше голосів від свого головного конкурента. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Ярослав Дубневич, який балотується у Верховну Раду як самовисуванець, набрав 44,72% голосів, тобто його підтримали більше 22 тисячі виборців. Натомість Володимир Гірняк значно відстає, його результат – 18,23%. Так, за цього кандидата свій голос віддали трохи більше 9 тисяч людей.

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Водночас у спину Гірняку дихає 46-річний аеророзвідник Тарас Елейко, який йде у парламент від «Голосу». Він 17,28% голосів виборців. Втім зважаючи на значний відрив Дубневича, ні Елейку, ні Гірняку виграти вибори в 120 окрузі, мабуть, не вдасться.

Зазначимо, що 120 округ був найменшим на Львівщині за кількістю охочих потрапити у Верховну Раду. Тут у нардепи балотувалися лише семеро кандидатів. Детальніше про них читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, 49-річний Ярослав Дубневич став лідером на своєму окрузі ще як тільки ЦВК оприлюднила дані перших опрацьованих протоколів. Його старший брат, Богдан Дубневич, також йде попереду всіх кандидатів у 118 виборчому окрузі.

Богдан та Ярослав Дубневичі – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.