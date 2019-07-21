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В центрі Львова двоє людей отруїлись чадним газом

Наталя Дуляба

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У суботу, 20 липня, орієнтовно о 12:45 год. у будинку на вул. Івана Франка, 4, що в центрі Львова, двоє людей отруїлися чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню. Наразі всі обставини встановлюються.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Завершити їх мали до середини березня, але через те, що мешканці не впускають комунальників і газовиків у свої квартири, термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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