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У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені

Наталя Дуляба

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У ДВК закордонної виборчої дільниці в Індії зіпсували всі виборчі бюлетені, однак голосування відбудеться без змін. Про це пише УП із посиланням на пресслужбу посольства в Індії.

 

«19 липня у дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія дійсно були зіпсовані всі виборчі бюлетені. В результаті невідкладно вжитих заходів з боку посольства України в РІ, МЗС та ЦВК України 20 липня ДВ отримала бюлетені на заміну зіпсованих», – йдеться у повідомленні.

Також в Українському посольстві зазначають, що голосування в Індії відбудеться без змін, 21 липня, з 8:00 до 20:00 год. за адресою: Е-1/8, Vasant Vihar.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради.

Виборець на дільниці отримуватиме два бюлетені: в одному потрібно буде обрати партію (у переліку їх буде 22), в іншому – кандидата-мажоритарника. Загалом участь у парламентських виборах на Львівщині беруть 168 кандидатів-мажоритарників. Із детальним досьє на кожного з них можна ознайомитися тут.

Результати виборів до Верховної Ради України ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.

Як повідомляв Львівський портал, поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів.

На Львівщині правопорядок під час волевиявлення громадян забезпечуватимуть 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.

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