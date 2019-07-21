Сьогодні українці обирають новий парламент

Сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. Про це повідомляє Львівський портал.

Усі виборчі дільниці відкриваються о 08:00 год. і працюватимуть до 20:00 год. На закордонних дільницях голосування проводять за місцевим часом.

Для того, аби проголосувати, при собі необхідно мати документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

Виборець отримуватиме два бюлетені: в одному потрібно буде обрати партію (у переліку їх буде 22), в іншому – кандидата-мажоритарника. Загалом участь у парламентських виборах на Львівщині беруть 168 кандидатів-мажоритарників. Із детальним досьє на кожного з них можна ознайомитися тут.

Результати виборів до Верховної Ради України ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині нових нардепів обиратимуть більше 7000 виборців із інших областей України.

За правопорядком під час парламенських виборів на території області стежитимуть 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.