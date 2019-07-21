На першій закордонній дільниці стартувало голосування

Голосування на позачергових українських парламентських виборах розпочалось на першій закордонній дільниці в Австралії. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Обирати новий парламент українці в Австралії почали о 01:00 год. за київським часом. Натомість завершиться голосування за кордоном на дільниці в Сан-Франциско 22 липня о 6:00 год. за київським часом.

Голосування на закордонних дільницях, як і в Україні, проводиться з 8:00 до 20:00 год. за місцевим часом країни.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради.

Виборець на дільниці отримуватиме два бюлетені: в одному потрібно буде обрати партію (у переліку їх буде 22), в іншому – кандидата-мажоритарника. Загалом участь у парламентських виборах на Львівщині беруть 168 кандидатів-мажоритарників. Із детальним досьє на кожного з них можна ознайомитися тут.

Результати виборів до Верховної Ради України ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.

Як повідомляв Львівський портал, поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів.

На Львівщині правопорядок під час волевиявлення громадян забезпечуватимуть 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.