Шахтарям Львівщини перерахували 50 мільйонів гривень боргу зарплати

Здійснено частину виплати коштів заборгованих шахтарям Червонограда. Про це міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак повідомив під час візиту до Львівської області.

За словами міністра, невиплата зарплати шахтарям носить системний характер і має бути проведене розслідування цього ганебного явища.

«Червоноград може стати прикладом для багатьох міст Львівщини і дуже швидко розвиватися. І для цього в міста є всі передумови, зокрема, місцеве керівництво, яке добре розуміється в механізмах роботи системи децентралізації та вміє залучати позабюджетні кошти на розвиток регіону», – повідоми Остап Семерак.

Він також підкреслив, що центральна влада має поставити «жирну крапку» в поганій традиції невиплати заробітної плати шахтарям, зазначивши, що неприпустимо, коли люди місяцями не отримують заробітної плати, а особливо коли йдеться про тяжку шахтарську працю.

Як відомо львівським гірникам боргували зарплату із квітня.