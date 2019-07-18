У мерії Львова спростовують інформацію про будівництво сміттєвого заводу на Сихові

Львівська міська рада спростувала інформацію ЗМІ про будівництво сміттєпереробного заводу на Сихові. Натомість повідомляють, що місто має визначену ділянку для майбутнього підприємства на вулиці Пластовій, 13. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

«Жодних намірів будувати сміттєпереробний завод на Сихові у ЛКП «Зелене місто» немає. Це просто нісенітниця. Наразі триває тендер від ЄБРР на визначення фірми-переможця, яка будуватиме сміттєпереробний завод на вулиці Пластовій», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Зараз місто має визначені п’ять провідних світових компаній, з досвідом будівництва таких комплексів та очікує на оголошення результатів тендеру. Планується, що будівництво заводу розпочнеться вже восени.

Зазначимо, що раніше у ЩМІ ширилася інформація про наміри будівництва сміттєпереробного заводу на Сихові

Нагадаємо, будувати сміттєвий завод будуть відразу поруч із очисними спорудами Львівводоканалу. Як він виглядатиме, дивіться тут.

Спочатку зводити сміттєвий комплекс на Пластовій зголосилися 12 компаній, тепер список охочих зменшився до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Громада Знесіння та Кривчиць вже неодноразово пікетувала під Львівською міськрадою через сміттєпереробний завод. Вони вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримали депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.

Своєю чергою обурених мешканців підтримав і голова Львівської ОДА Олег Синютка, зазначивши, що «будівництво заводу в межах «Знесіння» є екологічно необґрунтованим і господарсько недоцільним».

Міністерство екології та природних ресурсів України підтвердило безпечність майбутнього сміттєвого заводу. Водночас Мінприроди зобов’язало ЛКП «Зелене місто» встановити додаткову систему очистки технічних і дощових стоків на території сміттєвого комплексу, аби унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище.