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Вбивство 5-річного Кирила: з’явився третій підозрюваний

Анастасія Мельник

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У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлялова у Переяславі-Хмельницькому з’явився третій підозрюваний. Про це сьогодні, 17 липня,  заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає Громадське.

 

«Наразі у цій справі вже троє підозрюваних. Щойно оголошено про підозру третій особі, яка теж була присутня при стрільбі і так само стріляла», — повідомив Роман Труба.

За його словами, ДБР встановила усіх, хто був присутній під час інциденту.

«Нами встановлені всі особи, хто перебував під час хуліганської стрільби. Там було 4 особи. 2 правоохоронці, 2 цивільні особи. Одному із цивільних якраз сьогодні було оголошено підозру. Він повнолітній», — додав очільник ДБР.

Фото: Василь Пехньо\Громадське

 

На уточнююче питання щодо версії про причетність неповнолітнього сина одного з підозрюваних до вбивства, Труба зазначив, що «наразі тривають слідчі дії».

За словами директора ДБР, третьому підозрюваному оголошено про підозру за статтею про «вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї».

«Зараз вручено клопотання щодо взяття особи під варту», — заявив Роман Труба.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця сьогодні, 4 червня, суд арештував на 60 діб.

Також нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Додамо, що 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

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