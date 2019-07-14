У Львові чадним газом отруївся пенсіонер

У суботу, 13 липня, у Львові у приватному будинку на вул. Бережанська отруївся чадним газом 65-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Зазначається, що потерпілого у стані середнього ступеня важкості (13% карбоксигемоглобіну) госпіталізовано в ОКЛ. Будинок обладнаний ПГ-4, газовим конвектором та газовою колонкою.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово призупинено подачу газу споживачу.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Завершити їх мали до середини березня, але через те, що мешканці не впускають комунальників і газовиків у свої квартири, термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.