Російський телеведучий Андрій Малахов протрапив до «Миротворця»  

Відомий російський журналіст та ведучий програм російського телеканалу «Росія-1» Андрій Малахов потрапив у базу сайту «Миротворець». Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на сайт «Миротворець».

Причиною занесення в базу зазначено: «Свідома участь в інформаційно-пропагандистської провокації Росії (країна-агресор) – т. зв. Телеміст між Росією і Україною “Треба поговорити ”, організованої антиукраїнським пропагандистським каналом “Росія1“».

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно скандальний російський телеведучий Дмитро Кисельов у своїй програмі «Вести недели» на телеканалі «Росія 1» анонсував на 12 липня телеміст між забороненим в Україні російським телеканалом «Росія-24» і телеканалом NewsOne.

На NewsOne заявили, що телеміст під назвою «Треба поговорити» стане «діалогом між народами України і Росії».

Однак, вже 8 липня канал NewsOne заявив про те, що скасовує анонсований на 12 липня телеміст із забороненим в Україні російським телеканалом «Росія-24». Причиною цьому стали «погрози фізичної розправи», які нібито надходили телеканалу, журналістам та членам їхніх сімей.

Пізніше Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати телеміст «Треба поговорити» .

Нагадаємо, що власником телеканалу NewsOne є львів’янин Тарас Козак, який балотується у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи – За життя» і є близьким другом та бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука. Також Козак недавно став новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації»).

Тепер у медіаактиві Тараса Козака є три телеканали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі».