Зеленський запевняє, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення

Монополізація телевізійного простору, особливо людьми, які мають проросійські погляди, неприпустима під час війни. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Борисполі 10 липня, відповідаючи на запитання про телеканал NewsOne, який нещодавно мав намір провести телеміст з одним із російських каналів, передає пресслужба глави держави.

«Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що це питання буде врегульоване на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

«Жодних інформаційних монополій у нас не буде», – підкреслив Глава держави.

«Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення», – додав Володимир Зеленський.

Як відомо, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою «Треба поговорити» 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського «Россия 24». Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку «Россия 24» – Марія Сіттель і Андрій Малахов.

З огляду на це, ГПУ зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради.

Згодом все-таки з’явилась інформація про те, що його скасовано. Причиною цьому стали «погрози фізичної розправи», які нібито надходили телеканалу, журналістам та членам їхніх сімей.

Також Львівський портал повідомляв, що Тарас Козак став новим і одноосібним власником медіахолдингу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації». Відтак у медіаактиві Козака тепер три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Також нагадаємо, що громадсько-політична організація «Вільні люди» заявила, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. «Фактичним власником телеканалу «112» є проросійський політик, кум Путіна – Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції). Власником телеканалу «NewsOne» є соратник Медведчука, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак».

У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про «фашизм і націонал-соціалізм» керівництва України та частини населення тощо.

Систематично вживалася така лексика: «уничтожение народа Украины», «мир не признает, что они агрессоры», «индульгенция на убивство», «главный агрессор на печерских холмах», «братоубийственная война» тощо.

Варто також додати, що уродженець Львова Тарас Козак став 10-м у передвиборчому списку «Опоблоку» на майбутніх парламентських виборах.