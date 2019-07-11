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Львівські депутати не підтримали ідею створення пунктів обігріву для безпритульних тварин

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада не підтримала петицію, у якій львів’яни пропонували створити пункти обігріву для безпритульних тварин. «За» відповідну ухвалу проголосували лише 24 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Автор петиції Андрій Сирватка наголошував, що у холодну пору, особливо взимку, у Львові гине чимало безпритульних тварин, тому він просив мерію вирішити цю проблему.

«Спільно з відповідними спеціалістами розробити належні пункти обігріву та підгодівлі тварин, що відповідатимуть біологічним особливостям видів. Облаштувати такими спорудами місто і обов’язково передати їх на баланс комунальних підприємств, що будуть проводити регулярне прибирання», – йшлося у тексті петиції.

Втім до такої ідеї у мерії мали зауваження, адже не достеменно не розуміють, як заганяти різних безпритульних тварин у пункт обігріву.

Зазначимо, безпритульними тваринами у Львові опікується ЛКП «Лев». Станом на серпень 2018 року у місті нарахували майже півтисячі бездомних собак. Також нещодавно у місті підрахували кількість вуличних котів, їх у нас є майже 6000.

Нещодавно на базі цього комунального підприємства запрацював перший у Західній Україні банк крові для тварин.

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