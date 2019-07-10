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Уряд пропонує спрямувати 1 млрд грн на шахти

Соломія Головіна

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Кабінет міністрів України погодив законопроект про виділення 1 мільярда гривень дотацій державним шахтам. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 10 липня, передає Громадське.

 

«Ще одне питання – дотація українських шахт та виплата зарплат. Ми знайшли рішення для того, щоб направити додатковий 1 мільярд гривень», – заявив Гройсман.

За його словами, відповідний законопроект, який вносить зміни до бюджету на 2019 рік та дозволить виділити необхідні кошти, наразі перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради. Для того, аби ці зміни набули чинності їх має підтримати більшістю голосів парламент.

Як повідомляв Львівський портал, через заборгованість із зарплати шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Нагадаємо, 29 травня на шахті «Лісова» у Львівській області стався нещасний випадок на виробництві: обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів. Внаслідок обвалу загинули: 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик, батько трьох дітей.

Раніше ми писали про важку і надзвичайно небезпечну працю шахтарів у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею».

 

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