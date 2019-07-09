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У Перемишлянському районі зґвалтували 16-річну дівчину. Поліція затримала зловмисника

Соломія Головіна

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На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до зґвалтування 16-річної дівчини. Власне, про зґвалтування правоохоронців поінформувала мама неповнолітної. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

8 липня до поліції з заявою про зґвалтування її шістнадцятирічної доньки звернулась мешканка одного з сіл Перемишлянського району.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі  від семи до дванадцяти років.

Як встановили поліцейські, до вчинення злочину причетний 24-річний мешканець сусіднього села. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому два законопроекти, які стосуються Єдиного реєстру педофілів та хімічної кастрації.

Раніше чималого резонансу набула історія зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко із смт Іванівка Одеської області, тіло якої згодом знайшли у вигрібній ямі.

Також нещодавно Львівський портал писав про те, що у Львові зґвалтували 14-річну дівчинку, яку дві доби розшукували поліцейські.

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