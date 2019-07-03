В Україні пропонують створити реєстр педофілів і впровадити хімічну кастрацію

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому два законопроекти, які стосуються Єдиного реєстру педофілів та хімічної кастрації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету, повідомляє УНІАН.

Так, в цілому було рекомендовано ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої чи малолітнього)» (№6607).

Цим законопроектом, як було зазначено під час обговорення, пропонується не лише створити такий реєстр, але й запровадити добровільну хімічну кастрацію для хворих на педофілію.

Другий законопроект, який було рекомендовано ухвалити в цілому, – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості» (№6449).

Цим законопроектом так само пропонується створити реєстр педофілів і запровадити хімічну кастрацію для них, але вже примусово.

Крім того, за основу було рекомендовано ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканості малолітнього (малолітньої)» (№6151).

Цим законопроектом також пропонується запровадити примусову кастрацію, але в ньому не йдеться про створення реєстру.

Законопроектом №6607 у Кримінальний кодекс України вводиться стаття щодо заміни невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру. Вказується, що це може бути застосовано до особи, засудженої за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої чи малолітнього, після відбуття нею не менш як 9 років призначеного їй покарання у вигляді позбавлення волі.

Для вирішення питання про заміну невідбутої частини покарання суд призначає експертизу з метою встановлення наявності у засудженого розладу сексуальної переваги (педофілії) та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації. Рішення приймається судом із врахуванням висновку експерта.

Водночас, положення цієї статті не поширюється на засуджених до довічного позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої чи малолітнього.

Добровільний захід медичного характеру здійснюється у вигляді хімічної кастрації та полягає у введенні медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуального потягу та активності.

У Кримінально-виконавчому кодексі впроваджується стаття щодо Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої чи малолітнього. Це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук та узагальнення даних про таких осіб.

Держателем реєстру є Міністерство юстиції України.

До реєстру вносяться відомості щодо, зокрема, повного імені засудженого, місця його проживання та перебування, злочину, за який його було засуджено.

Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду.

Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи поліції та Державного бюро розслідувань.

Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в цьому реєстрі у зв’язку із прийняттям її на роботу мають керівники дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру таким особам.

Крім того, на засіданні комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроект «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№10024), а також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування довічного позбавлення волі для жінок) (№10392).