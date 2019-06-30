У Львові зґвалтували 14-річну дівчинку, яку дві доби розшукували поліцейські

14-річну дівчинку, яку у Львові правоохоронці розшукували протягом двох діб, зґвалтував її 37-річний знайомий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін, передає Львівський портал.

27 червня батьки звернулись у Галицький відділ поліції, оскільки зникла їхня неповнолітня 14-річна донька. Дівчину розшукували більше сотні правоохоронців, а знайти вдалося лише на другу добу.

«Встановлено, що з дівчиною, яка є ще дитиною, весь час знаходився її знайомий, 37-річний чоловік. Зі її слів, саме цей чоловік вступав з нею в статеві відносини. Триває розслідування», – написав В’ячеслав Аброськін.

Також він додав, що в Україні більшає випадків сексуального насильства над дітьми. Відтак потрібно суттєво посилити відповідальність за такі злочини, а також вести окремий реєстр зловмисників, які вже засуджені за статеве насильство.

«Наш закон #6607 про посилення покарання за статеві злочини відносно дітей передбачає ведення реєстру таких злочинців. Кожен громадянин заради безпеки своєї дитини повинен мати можливість володіти такою інформацією… Ми ж зі самого початку в законопроекті прописували саме відкритий реєстр та хімічну кастрацію, але він не може попасти до Верховної Ради України вже другій рік поспіль», – підкреслив Аброськін.