Супермаркети Львова на три дні відмовляться від поліетилену

У Львові протягом 1−3 липня розпочинається другий етап просвітницької кампанії «Без поліетилену». Магазини Львова на три дні відмовляться від використання поліетиленових пакетів, натомість покупцям пропонуватимуть альтернативу – багаторазові торбинки або ж паперові пакети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Просвітницька кампанія «Без поліетилену» робить акцент на тому, щоб мешканці переходили на багаторазові тари, щоб ходили в супермаркети, магазини та торгові центри зі своїми торбинками і менше використовували поліетилен, адже тривалість користування ним не так вже і довга, а шкода, яку він завдає, сягає сотні років.

Додамо, що акція відбудеться за підтримки Програми розвитку ООН з метою змінення стандартів обслуговування, а також поширення практики закупівлі продуктів у багаторазову тару серед місцевих мешканців.

Також до цього дня організатори просвітницької кампанії просили супермаркети активно інформувати споживачів про ті практики, які вже були впроваджені на шляху до зменшення використання одноразових поліетиленових пакетів, а також запроваджувати нові, зокрема:

відсутність на касах одноразових пакетів, натомість буде запропоновано паперову та багаторазову альтернативу;

заміна поліетиленових пакетів на паперові на відділі випічка та хліб;

заміна одноразових рукавичок для клієнтів на відділі випічки, хліба, товарів на вагу — на щипці та лопатки;

заміна одноразового пластикового посуду в кав’ярні на більш екологічний.

Нагадаємо, перший етап просвітницької кампанії «Без поліетилену» відбувався 9 квітня цього року. Тоді близько 100 львівських магазинів на день відмовились від поліетиленових кульків.

Варто зазначити, що 3 липня Міністерство екології та природних ресурсів України закликає українців на день відмовитися від поліетилену.

Додамо, Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?».