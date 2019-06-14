Українців закликають на день відмовитися від поліетилену

3 липня Міністерство екології та природних ресурсів України закликає українців на день відмовитися від поліетилену. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Мінекології Остап Семерак.

«Думаю, що один день без поліетиленових пакетів українці зможуть прожити без втрат та психологічних травм. Я як міністр екології закликаю зробити це 3 липня у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day). Щоб мій заклик не залишився просто хорошою пропозицією, ми разом із Програмою розвитку ООН, міжфракційним об’єднанням депутатів «Зелена енергія змін» та Zero Waste Alliance Ukraine вирішили в цей день провести загальноукраїнську акцію «День без поліетилену», – написав Остап Семерак.

За його словами, у «День без поліетилену» українці повинні спробувати обійтися без пластикових пакетів. Він зазначає, що їм уже давно є альтернативи у вигляди екоторбинок, паперових пакетів, зроблених власноруч сіток – названих у народі «авоськами».

Отож, 3 липня Мінекології пропонує спробувати добу пожити без пластику всім:

закладам торгівлі та послуг, супермаркетів, магазинів, ринків тощо (листи-запрошення приєднатися до акції вже за мої підписом розіслано великим загальноукраїнським мережам торгівлі);

українцям, хто хоче бути відповідальним та турбуватися про довкілля.

У Мінекології вважають, що це допоможе разом формувати нову екологічну поведінку, спробувати у повсякденному житті застосувати модель поведінки, притаманну для жителів ЄС, привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та, як наслідок, непоправного забруднення довкілля пластиковими відходами, сприяти популяризації доступних екологічних рішень на заміну пластику серед споживачів торговельних мереж, супермаркетів та магазинів роздрібної торгівлі.

Нагадаємо, цього року 9 квітня близько 100 магазинів Львова на день відмовились від поліетиленових пакетів.

Додамо, Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?».