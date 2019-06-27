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Демарш у ПАРЄ через повернення РФ: делегації шести держав підтримали Україну

Соломія Головіна

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Делегації Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії в Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали демарш України і покинули сесію. Вони повернуться додому для консультацій з власними урядами і парламентами. Про це повідомив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Леонід Ємець, передає «Громадське».

 

За його словами, члени цих делегацій звертаються до урядів і парламентів своїх країн щодо вирішення питання подальшої участі у роботі ПАРЄ.

Делегації цих країн та делегація України підписали відповідну заяву.

«Безумовне відновлення прав російської делегації без дотримання Росією будь-якої з численних вимог Асамблеї суперечить базовим цінностям Ради Європи і її уставу. Це невірний сигнал країні, яка вдається до військової агресії, отруєння людей, порушення прав своїх громадян і не заохочує, а намагається дестабілізувати демократію в усій Європі», – йдеться в заяві.

Делегації вказаних країн наголошують – після повернення російської делегації вони «не мають відповіді для свої народів, як Рада Європи захищатиме їхні права, якщо вона більше зацікавлена у захисті агресора, а не жертв агресії та репресій».

Делегації вважають, що майбутнє ПАРЄ перебуває під загрозою, бо Рада Європи втрачає довіру людей.

«Ми повертаємося додому, щоби проконсультуватися з нашими урядами і парламентами про спільні дії на Асамблеї на наступних сесіях», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 25 червня російську делегацію «запросили до роботи» в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.

26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.

Парламентська асамблея Ради Європи наклала на Росію санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі, таким чином позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Також Росія не платить внески до Ради Європи з червня 2017 року.

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