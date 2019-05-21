Синютка подякував депутатам облради «за найкращі роки в житті»

Голова Львівської ОДА Олег Синютка, який нещодавно заявив про те, що залишає посаду, під час сесійного засідання Львівської облради подякував депутатам за довгу співпрацю наголосивши, що це були найкращі роки в його житті. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прослухавши звіт першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини за 2018 рік, депутати його затвердили і оцінили роботу на «задовільно». Після цього слово дали присутньому голові Львівської ОДА Олегу Синютці.

«Хочу подякувати за нашу спільну роботу, попросити вибачення у вас за незавершені справи… Я переконаний, що мешканці Львівщини обов’язково побачили результати нашої спільної роботи. Ні відремонтовані дороги, ні садочки, ні школи, ні виробництва ніколи б не з’явилися на Львівщині, якби у сесійній залі був розбрат, дискусія, агресія… Сьогодні в Україні, як завжди в такі перехідні періоди, є турбулентність. Але, переконаний, і мій досвід показує, що саме в цій сесійній залі, повірте, будуть прийматися рішення, від яких буде залежати не лише доля Львівщини, а й України. Тому що Україна завжди бере приклад зі Львівщини… Я хочу ще раз вам подякувати, що мав можливість бути такий довгий період разом з вами. І чесно вам скажу, це, напевно, були найкращі роки в моєму житті», – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час нинішнього сесійного засідання про роботу за минулий рік звітуватиме голова Львівської ОДА Олег Синютка. Згодом з’явилася інформація про те, що він у цей час перебуватиме у відпустці і замість нього про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини за 2018 рік доповідатиме перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський.