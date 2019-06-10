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Зеленський планує звільнити усіх голів ОДА

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський наполягає на заміні всіх голів обласних державних адміністрацій. Нині триває відбір кандидатів. Про це заявила прес-секретар глави держави Юлія Мендель під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

 

«Ми сьогодні чули, що може бути звільнено 13 губернаторів. Насправді президент України наполягає на тому, що повинні бути звільнені всі губернатори», – сказала вона.

За словами речниці, зараз продовжується процес пошуку фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій.

«Усім відомі критерії нашого відбору – це порядність, професійність, відсутність зв’язків із будь-якими корупційними схемами», – сказала Мендель.

Вона також додала, що відбирати кандидатів на посади голів ОДА допомагають міжнародні HR-компанії.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Олег Синютка залишає посаду керівника Львівської ОДА. Згодом він під час сесійного засідання Львівської облради подякував депутатам за довгу співпрацю наголосивши, що це були найкращі роки в його житті.

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