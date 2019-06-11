Президент звільнив голову Львівської ОДА Олега Синютку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 червня, звільнив голову Львівської ОДА Олега Синютка. Відповідний указ розміщений на сайті президента.

«Звільнити Синютку Олега Михайловича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», – йдеться у повідомленні.

Водночас, згідно з указом президента, тимчасово виконувати обов’язки голови Львівської облдержадміністрації буде Ростислав Замлинський.

Також, як пише УП, Володимир Зеленський звільнив ще 14 голів ОДА. Серед них – губернатори Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської (відсторонено тимчасово виконуючого обов’язків голови ОДА), Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.

Зазначимо, що 22 квітня стало відомо, що Олег Синютка залишає посаду керівника Львівської ОДА. Згодом він під час сесійного засідання Львівської облради подякував депутатам за довгу співпрацю наголосивши, що це були найкращі роки в його житті.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський наполягає на заміні всіх голів обласних державних адміністрацій. Нині триває відбір кандидатів.

Фото: 5.ua