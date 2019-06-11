Біля Золочева – потрійна ДТП

Сьогодні зранку, 11 червня, на автодорозі Львів-Тернопіль сталося потрійне ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, автомобіль «Фольксваген Транспортер», яким керував 42-річний житель Бродівського району зіткнувся з автобусом «Неоплан», яким керував 46-річний одесит.

Після цього автобус зіткнувся з автомобілем «Нива» за кермом якого перебував 49-річний мешканець Золочівщини, а «Фольксваген Транспортер» з’їхав у кювет.

Із тілесними ушкодженнями у лікарню доставили водія та 38-річну пасажирку «Фольксвагена». Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв Львівський портал, 8 червня, на тій самій трасі Львів-Тернопіль, біля Золочева сталася масова ДТП за участю п’ятьох автомобілів: 16 осіб постраждали.