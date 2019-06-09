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На трасі «Львів-Тернопіль» масова ДТП: 16 осіб травмовано

Анастасія Мельник

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Учора ввечері, 8 червня, на автодорозі «Львів-Тернопіль» вул. Об’їзна м. Золочів Львівської області сталася масова ДТП за участю п’ятьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

У повідомленні сказано, що 36-річний водій вантажного автомобіля «ГАЗ», мешканець смт. Красне Буського району, пригальмував, в результаті чого керований ним автомобіль занесло на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz», яким керував 54-річний мешканець Тернополя.

Водночас вантаж автомобіля «ГАЗ» (бочка 200 л.) випав з борту та пошкодив три автомобіля: «Chevrolet Captiva» під керуванням мешканця с. Красноволиця Житомирської області, «Honda CR-V», якою керував 45-річний мешканець м. Збараж Тернопільської області та автомобіль «Opel Combo», за кермом якого сидів 42-річний мешканець м. Волочиськ Хмельницької області 1977 року народження.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водії «Мерседеса» та «Опеля», а також 12 пасажирів мікроавтобуса віком  38-67 років, мешканці Київської, Одеської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Харківської областей та міста Тернопіль. Також травми отримали пасажир «Опеля», 47-річний мешканець Хмельниччини, та пасажир «ГАЗу», 48-річний житель Буського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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