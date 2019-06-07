Війна на Донбасі: від початку доби двоє загиблих та одинадцять поранених

Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, з них:

тричі в районі села Павлопіль, з напрямку населеного пункту Україніське – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів

двічі в районі населеного пункту Новогригорівка, з напрямку населеного пункту Майорове – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Мар’їнки, зі сторони напрямку населеного пункту Трудівське – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Гнутове, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське – із стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Водяне, з напрямку Азову – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил:

в районі населеного пункту Новолуганське з напрямку населеного пункту Калінінське з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

поблизу села Зайцеве з напрямку населеного пункту Гольмівський із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі поблизу населеного пункту Травневе, – з озброєння БМП, АГС, СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з напрямку населеного пункту Гольмівське.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, ще четверо отримали поранення, сім військовослужбовців зазнали бойових травм.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Як повідомляв Львівський портал, від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів. Внаслідок цього загинуло двоє українських військових.

Пізніше у штабі прокоментували стан поранених бійців.