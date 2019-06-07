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У штабі розповіли про стан поранених під Новолуганським

Анастасія Мельник

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Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів. Внаслідок цього четверо бійців отримали поранення, ще четверо травмовані. Стан здоров’я військових прокоментували у прес-штабі ООС.

 

«Заходи медичної евакуації були проведені вчасно. Спеціальними медичними автомобілями поранених військовослужбовців було оперативно доправлено до військово-лікувальної установи», – йдеться у повідомленні.

За словами начальника військового госпіталю полковника медичної служби Павла Пилипенка, четверо військовослужбовців поступили із уламковими пораненнями кінцівок, тулуба, торакальним пораненням тощо. Ще четверо – із бойовими акубаротравмами. Стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості.  Також їм було надано кваліфіковану медичну допомогу та підготовлено до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 7 червня, на Сході України ворог обстріляв українські позиції із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункта Новолуганське. Від отриманих поранень двоє українських вояків померли у лікарні.

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