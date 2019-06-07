У штабі розповіли про стан поранених під Новолуганським

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів. Внаслідок цього четверо бійців отримали поранення, ще четверо травмовані. Стан здоров’я військових прокоментували у прес-штабі ООС.

«Заходи медичної евакуації були проведені вчасно. Спеціальними медичними автомобілями поранених військовослужбовців було оперативно доправлено до військово-лікувальної установи», – йдеться у повідомленні.

За словами начальника військового госпіталю полковника медичної служби Павла Пилипенка, четверо військовослужбовців поступили із уламковими пораненнями кінцівок, тулуба, торакальним пораненням тощо. Ще четверо – із бойовими акубаротравмами. Стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості. Також їм було надано кваліфіковану медичну допомогу та підготовлено до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 7 червня, на Сході України ворог обстріляв українські позиції із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункта Новолуганське. Від отриманих поранень двоє українських вояків померли у лікарні.