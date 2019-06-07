Війна на Донбасі: внаслідок отриманих поранень у лікарні померли двоє нацгвардійців

Сьогодні, 7 червня, на Сході України ворог обстріляв українські позиції із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункта Новолуганське. Від отриманих поранень двоє українських вояків померли у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного територіального управління Національної гвардії України.

«Максим Олексюк (Максон). Йому було лише 23 роки. До лав «Азову» прийшов в 2017 році. Його побратими згадують , що більш щирої людини, напевно, не знайдеш.

Дмитро Пругло (Круглий) у свої 28 років у складі батальйону «Азову» повоював у найгарячіших точках та найскладніших військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів. Внаслідок цього загинуло двоє українських військових, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані.