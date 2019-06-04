У Львові проведуть акцію через вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими

Сьогодні, 4 червня, о 19 годині у Львові біля Головного управління Нацполіції, що на вулиці Генерала Григоренка,3, відбудеться акція «Безкарність вбиває», яку організовують через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Про це пише «Радіо Свобода».

Як повідомляє видання, сьогодні, 4 червня, у Львові біля приміщення Головного управління Нацполіції кілька представників різних громадських організацій запалили лампадки і поставили портрет п’ятирічного хлопчика, якого, за даними слідства, смертельно поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Додамо, що така акція пройде у всіх містах України.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця сьогодні, 4 червня, суд арештував на 60 діб.

Також нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

Фото: Радіо Свобода, соціальні мережі