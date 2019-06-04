У Києві комунальники намагалися замалювати напис «вбивці» перед МВС

Сьогодні, 4 червня, у Києві комунальники старанно намагалися замалювати, залишений учора перед вікнами Міністерства внутрішніх справ, напис «вбивці». Про це у Facebook повідомила журналістка Наталія Нагорна.

«Намагалися витерти слово «вбивці», але витерли тільки про Авакова», – йдеться у повідомленні.

Водночас журналіст Денис Бігус на своїй сторінці у Facebook написав, що іграшки, які зносили активісти через вбивство 5-річної дитини поліцейськими під будівлю МВС – комунальники теж прибрали.

Однак, згодом директор Департаменту комунікацій в МВС України Артем Шевченко повідомив у Facebook: «Дитячі іграшки і символіку, яку вчора принесли протестувальники під МВС ніхто не викидав на смітник. Її просто перемістили на інше місце на центральному вході під прапорними щоглами».

Як відомо, учора, 3 червня, у столиці під будівлею Міністерства внутрішніх справ зібрались обурені активісти, які вимагали покарати поліцейських за вбивство 5-річного Кирила.

Як повідомляв Львівський портал, суд на 60 діб арештував патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила.

Також 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

Раніше на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.