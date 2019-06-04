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Слідство перевіряє версію, що вистрілити у 5-річного хлопчика міг син поліцейського

Соломія Головіна

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Слідчі у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому перевіряють версію, про те що вистрілити міг 14-річний син підозрюваного поліцейського Володимира Петровця. Про це повідомляє «Громадське».

 

Так, за версією слідства, в будинку Петровця, де відпочивали підозрювані, окрім дорослих були також діти.

Зокрема, й 14-річний син Петровця, який також ймовірно стріляв зі зброї.

Раніше повідомлялось що суд взяв під варту підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

Нагадаємо, 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

31 травня до реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва.

Також нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

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