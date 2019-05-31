Бізнес-партнер Зеленського очікує скасування закону про мову та українських квот

Співвласник і керівник «Кварталу-95» Борис Шефір, який є братом першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра, очікує на скасування українських квот і відміни закону про мову, щоб повернутися до активної роботи на російському ринку. Про це він повідомив у інтерв’ю виданню Детектор.медіа.

Борис Шефір бідкається, що квоти на українську мову нанесли удар по його бізнесу і він розраховує, що за два роки в Україні знову відкриється російський ринок.

«Заборони – це штучна і бридка штука… Квоти і заборони – це погано… Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється. Довго пояснювати, але найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. У Росії тисячі кінотеатрів, окрім Росії є Казахстан, Білорусь, всі пострадянські країни… Якби нам всередині України дозволили творити російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією. Заборони – це штучна і бридка штука. Цю війну, яку розв’язали політики, сподіваюся, сьогоднішні політики завершать», – говорить Шефір.

Мало того, він сподівається, що Володимир Зеленський зробить все, щоб переглянути українські квоти і скасує закон про мову.

«Я очікую перегляду квот. 90% – це багато. Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», – переконаний Борис Шефір.

Чергове зазіхання на розвиток української мови в Україні викликало різке обурення у політикумі. Зокрема один із ініціаторів законів, нардеп від Львівщини Ігор Васюник закликав малоросів врешті подумати про інтерес держави, а не лише про власний бізнес.

«Бариги і малороси в одній особі! Керівник студії «Квартал-95» і брат першого помічника президента Борис Шефір вважає квоти на україномовний продукт «штучною й гидкою річчю», бо завадили їм розгорнути успішний бізнес-проект…

Схід України окупували російські війська, Крим анексувала Росія, прикриваючись захистом прав «рускоговорящого насєлєния», тисячі загиблих українських захисників у війні з окупантом-Росією… А малоросам далі заважають закони України! І вони вже про це говорять відкрито», – обурюється нардеп.

«Ви, с*ки, про державу повинні думати зараз, а не про свій бізнес, підриваючи при цьому основи української державності», – наголосив Ігор Васюник.

Окрім того він вимагає від новообраного президента Володимира Зеленського врешті озвучити чітку позицію – підтримує Україну чи приватні інтереси.

«Вимагаю чіткої позиції від новообраного президента України! Якщо він не підтримує її – то нехай нарешті закриє пельки недоумкам, які не розрізняють в якій країні вони живуть і працюють, і де приватні інтереси, а де державні», – закликав Ігор Васюник.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України врешті ухвалила у другому читанні та в цілому Закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». «За» відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів України.

14 травня, закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій. Його підписання нардепи у парламенті зустріли оплесками.

Зазначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроекти про мову: №5556, № 5669, № 5670, №5670-д.

У кінці лютого 2019 року Рада розпочала розгляд підготовленого до другого читання законопроекту про мову.

Також раніше закон про мову підтримала інтелігенція і ряд відомих українців. Народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявив, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».