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Львів заробив на неправильному паркуванні вже три мільйони гривень

Ірина Марчук

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У травні бюджет Львова може поповниться майже на мільйон гривень за кошт водіїв, які здійснили неправильне паркування. Від початку роботи інспекторів з паркування бюджет міста уже поповнився на три мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як зазначив начальник управління безпеки міста Львів Юрій Діль, до міського бюджету надійшло уже три мільйони гривень завдяки роботі інспекторів, які вийшли на вулиці Львова із 1 листопада 2018 року.

Цього місяця, станом на 27 травня, інспектори встигли виписати 2432 постанови. Загальна суму яких становить 887 тисяч 715 грн.

Як відомо, за весь час інспектори з паркування виписали більше 15 558 постанов на суму 5,56 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, перші інспектори з паркування запрацювали у Львові 1 листопада 2018 року. Такі посади ввели на вимогу закону «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Почати штрафувати водіїв-порушників порушників інспектори мали зі середини жовтня минулого року, згодом цю дату відтермінували до 1 листопада.

Детальніше ознайомитися з розміром штрафів за порушення правил стоянки і паркування у Львові можна тут.

Окрім того Львівський портал повідомляв, що інспектори з паркування почнуть масово штрафувати водіїв за паркування на тротуарах, пішохідних переходах, газонах та будь-якому іншому невстановленому місці. Також вони евакуйовуватимуть автомобілі на штрафмайданчик. При цьому виписувати штрафи нові інспектори зможуть без присутності водія. Детальніше про те, яким чином інспектори фіксуватимуть порушення, про розмір штрафів, а також про те, що чекає на водіїв на «єврономерах», читайте у статті «Звільнити Львів від самовільних парковок: місія (не)можлива?».

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