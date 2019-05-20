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З початку року в Україні зафіксували 300 випадків сказу у тварин

Анастасія Мельник

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Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 300 випадків сказу тварин. Про це Львівському порталу повідомили у відповідь на запит до Держпродспоживслужби України.

 

«В Україні епізоотична ситуація щодо сказу була і залишається складною, станом на 1 травня в Україні зареєстровано 300 випадків сказу, що на 207 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року», – йдеться у повідомленні.

Найбільше випадків сказу виявлено у Вінницькій області – 59 випадків, Черкаській області – 20 випадків, Львівській області – 18 випадків, Кіровоградській області – 15 і Житомирській області – 16 випадків.

Також фахівці зазначають, що за видовою структурою захворювання тварин на сказ в Україні виглядає наступним чином: лисиці – 100 випадки, коти – 99 випадків,
собаки – 72 випадки, жуйні (велика та дрібна рогата худоба) – 15, інші дикі тварини – 14 випадків.

Додамо, як вже повідомляв Львівський портал,  станом на 14 травня у Львівській області зареєстровано 20 випадків сказу серед тварин, один з них у Львові. Зокрема, мова йде про 8 випадків сказу у собак, 7 – лисиць та 5 – котів.

Відтак, через випадок сказу у собаки, 16 травня ветеринарно-стерилізаційний центр для безпритульних тварин ЛКП «Лев»  закрили на карантин до 15 липня.

Нагадаємо, Львівський портал, писав про симптоми сказу та як врятувати життя домашньому улюбленцю.

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