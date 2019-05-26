У Львові урочистою ходою завершили Свято Героїв

Сьогодні, 26 травня, у Львові відзначили Свято Героїв. У цей день ми віддаємо шану усім тим, хто поклав своє життя за майбутнє України. Завершальним акордом урочистостей стала міська хода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Львів шанує Героїв України, які виборювали і зараз відстоюють: свободу і незалежність України, територіальну цілісність, українську національну ідентичність, європейське майбутнє та цивілізований розвиток України. Одинадцятий рік поспіль Україна святкує День Героїв», – написав у Facebook народний депутат України Ігор Васюник.

Урочиста хода рушила від пам’ятника Степану Бандері: представники влади, волонтерських, патріотичних та ветеранських організацій, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, медики Майдану та учасники Революції Гідності, молодіжні громадські організації, ліцеїсти, школярі та студенти.

Майже чотири тисячі учасників масштабної акції пройшли вулицями Львова від пам’ятника Степану Бандері до проспекту Свободи.

За маршрутом руху колони активісти вшанували визначних діячів української історії та поклали квіти біля таблиці Є. Коновальця, Р. Шухевича, до пам’ятника М. Вербицькому, пам’ятника Жертв комуністичних злочинів на пл. М.Шашкевича, до таблиці жертвам спецслужб тоталітарних режимів, пам’ятника отцю М.Шашкевичу, таблиці патріарху Й.Сліпому, О.Гасину та Р.Дашкевичу.

Опісля відбулося урочисте проходження учасників АТО, ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій, учасників Революції Гідності та медиків майдану, молодіжних громадських організацій та студентської молоді по просп. Свободи.

Також проспектом пройшли ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, учнівські чоти з числа учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова.

Завершився захід виступом оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 26 травня, у межах урочистих заходів присвячених до Свята Героїв львів’яни поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері.

До цього на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв України, які поклали життя у боротьбі за нашу державу. А також з нагоди Свята Героїв студенти Львівського державного університету фізичної культури провели 20-ту щорічну легкоатлетичну естафету.

Фото, відео: ЛОДА