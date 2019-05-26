У Свято Героїв львів’яни поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері

Сьогодні, 26 травня, у межах урочистих заходів присвячених до Свята Героїв львів’яни поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Хочу привітати молодих хлопців, які відстоюють нашу незалежність. Ніхто не говорить, що це війна, а хлопці гинуть. Я би не хотів, щоб Євроатлантичний корабель і нашу стратегію в ЄС повернули в іншому напрямку. Я цього боюся, адже тоді може статися лихо. Слава Героям! Слава Нації», – зазначив голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь Гуменюк.

«Ми всі переживаємо важкий час. Але треба нагадати нашим дітям, молодому поколінню, що не так легко було нам на протязі майже 7-ми століть. Я пригадаю наших славних героїв, які віддавали життя за те, щоб ми тут з вами були присутні. Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич, також це наші генерали, отамани, багато наших героїв які прокладали стежку до нашого майбутнього», – наголосив голова Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих Петро Франко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Опісля усі присутні вирушили урочистою колоною до пам`ятника Тарасові Шевченку.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв України, які поклали життя у боротьбі за нашу державу. А також з нагоди Свята Героїв студенти Львівського державного університету фізичної культури провели 20-ту щорічну легкоатлетичну естафету.

Фото, відео: ЛОДА