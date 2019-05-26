ОСТАННІ НОВИНИ

У Свято Героїв львів’яни поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 26 травня, у межах урочистих заходів присвячених до Свята Героїв львів’яни поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Хочу привітати молодих хлопців, які відстоюють нашу незалежність. Ніхто не говорить, що це війна, а хлопці гинуть. Я би не хотів, щоб Євроатлантичний корабель і нашу стратегію в ЄС повернули в іншому напрямку. Я цього боюся, адже тоді може статися лихо. Слава Героям! Слава Нації», –  зазначив голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь Гуменюк.

«Ми всі переживаємо важкий час. Але треба нагадати нашим дітям, молодому поколінню, що не так легко було нам на протязі майже 7-ми століть. Я пригадаю наших славних героїв, які віддавали життя за те, щоб ми тут з вами були присутні. Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич, також це наші генерали, отамани, багато наших героїв які прокладали стежку до нашого майбутнього», – наголосив голова Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих Петро Франко.

Опісля усі присутні вирушили урочистою колоною до пам`ятника Тарасові Шевченку.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв України, які поклали життя у боротьбі за нашу державу. А також з нагоди Свята Героїв студенти Львівського державного університету фізичної культури провели 20-ту щорічну легкоатлетичну естафету.

Фото, відео: ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...