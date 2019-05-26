На Личакові вшанували новітніх Героїв

Сьогодні, 26 травня, у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв України, які поклали життя у боротьбі за нашу державу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, влада, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, громадськість поклали квіти і лампадки до могил Героїв.

Священики відслужили чин панахиди на Полях почесних поховань № 67 і 76.

Опісля всі спільно виконали Державний Гімн України.

Як повідомляв Львівський портал, з нагоди Свята Героїв студенти Львівського державного університету фізичної культури провели 20-ту щорічну легкоатлетичну естафету.