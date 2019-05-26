ОСТАННІ НОВИНИ

На Личакові вшанували новітніх Героїв

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 26 травня, у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв України, які поклали життя у боротьбі за нашу державу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, влада, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, громадськість поклали квіти і лампадки до могил Героїв.

Фото: Академія сухопутних військ

Священики відслужили чин панахиди на Полях почесних поховань № 67 і 76.

Опісля всі спільно виконали Державний Гімн України.

Фото: Академія сухопутних військ

Як повідомляв Львівський портал, з нагоди Свята Героїв студенти Львівського державного університету фізичної культури провели 20-ту щорічну легкоатлетичну естафету.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...