На Личакові вшанували новітніх Героїв

Сьогодні, 26 травня, у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв України, які поклали життя у боротьбі за нашу державу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Відтак, влада, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, громадськість поклали квіти і лампадки до могил Героїв.
Священики відслужили чин панахиди на Полях почесних поховань № 67 і 76.
Опісля всі спільно виконали Державний Гімн України.
Як повідомляв Львівський портал, з нагоди Свята Героїв студенти Львівського державного університету фізичної культури провели 20-ту щорічну легкоатлетичну естафету.
Анастасія Мельник