До Свята Героїв у Львові бігли естафету

Сьогодні, 26 травня, з нагоди Свята Героїв студенти Львівського державного університету фізичної культури провели 20-ту щорічну легкоатлетичну естафету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, легкоатлети стартували у Білогорщі від пам’ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу, а фінішували на Полі почесних поховань № 76 на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, День Героїв в Україні є щорічним святом, яке встановлене на честь борців за волю України і охоплює всі історичні епохи та спрямоване на патріотичне виховання молоді, а також на вшанування українських Героїв.